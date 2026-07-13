Tradizione e risate, presentata la stagione del Teatro Nuovo di Salerno L'obiettivo è rafforzare il profondo legame tra la storica sala cittadina e il suo pubblico

Si è tenuta nella Sala Giunta del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Nuovo, un appuntamento che rinnova il profondo legame tra la storica sala cittadina e il suo pubblico. L'incontro ha visto la partecipazione del direttore artistico Ugo Piastrella e dell’assessore al turismo Alessandro Ferrara, i quali hanno espresso grande soddisfazione per un programma culturale di altissimo profilo, capace di coniugare la tradizione della commedia napoletana con le espressioni più brillanti della drammaturgia contemporanea. Accanto alle istituzioni erano presenti anche alcuni dei protagonisti che calcheranno le scene quest'anno, tra cui Beatrice Fazi e Gennaro Morrone, testimoni diretti dell'entusiasmo e della qualità che caratterizzano questa nuova offerta artistica.

Il cartellone comico principale si compone di 11 spettacoli in abbonamento, offrendo una panoramica ricca e variegata per tutti gli amanti del palcoscenico. L’inaugurazione della stagione avverrà nei giorni di sabato 17 e domenica 18 ottobre con Beatrice Fazi ed Enzo Casertano, interpreti della commedia intitolata Chiamalo... ancora amore, scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, per la regia di Toni Fornari. L’ultimo fine settimana di ottobre, precisamente sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, vedrà salire sul palco la coppia formata da Paolo Caiazzo e Antonello Costa nello spettacolo intitolato Un ponte per due, firmato dagli stessi Costa e Caiazzo con la regia di quest'ultimo. A seguire, sabato 7 e domenica 8 novembre, sarà la volta di Gino Rivieccio con Una vacanza coi fiocchi, di Gustavo Verde e Gino Rivieccio, che vedrà la partecipazione di Daniela Cenciotti sotto la regia di Renato Giordano. Il mese di novembre si chiuderà sabato 21 e domenica 22 con lo storico direttore artistico Ugo Piastrella, affiancato da Claudio Collano e Tonino Di Folco, nell’esilarante commedia comica di Samy Fayad intitolata Il papocchio.

Il mese di dicembre si aprirà all'insegna del divertimento sabato 5 e domenica 6 dicembre con Justine Mattera e Pierluigi Iorio, protagonisti del celebre testo di Peppino De Filippo intitolato Un ragazzo di campagna. Subito dopo, sabato 12 e domenica 13 dicembre, Marco Cavallaro porterà in scena la sua brillante commedia intitolata Se ti sposo mi rovino.

La grande novità di questa stagione è rappresentata dall'inserimento di una straordinaria mini rassegna che andrà a impreziosire il mese di gennaio 2027, storicamente dedicato alla pausa natalizia. Nasce così "POKERISSIMO COMICO", un ciclo speciale dal sottotitolo «4 Assi 1 Jolly. La mano perfetta della comicità»: 5 serate uniche tra cabaret, musica, risate e varietà che vedranno alternarsi sul palco del Teatro Nuovo alcuni dei nomi più amati del panorama comico secondo il seguente calendario:

2-3 Gennaio: Lino D'Angiò

9-10 Gennaio: Rosario Verde

16-17 Gennaio: Lucio Bastolla

23-24 Gennaio: Pierino Tiramisù

30-31 Gennaio: Gennaro Morrone

Per questa rassegna speciale il costo della singola serata è di Euro 15,00, mentre l'abbonamento per i 5 spettacoli è proposto a Euro 50,00. Viene inoltre introdotta una promozione speciale per sostenere i frequentatori più assidui della sala: il costo dell'abbonamento alla rassegna sarà infatti ridotto a Euro 35,00 per tutti coloro che sono già abbonati al cartellone comico principale del Teatro Nuovo.

Dopo questo scoppiettante inizio d'anno, la programmazione riprenderà nel mese di febbraio con tre appuntamenti imperdibili. Sabato 6 e domenica 7 febbraio Rosario Verde proporrà la commedia Grossi affari in famiglia, scritta insieme a Marco Lanzuise. Il fine settimana successivo, sabato 13 e domenica 14 febbraio, sarà la volta di Caterina De Santis e Fabio Brescia nello spettacolo scritto dalla stessa De Santis dal titolo Una suocera croccante. Gli appuntamenti di febbraio si concluderanno sabato 27 e domenica 28 con la collaudata coppia formata da Marco Lanzuise e Salvatore Turco nella commedia intitolata Felicissime condoglianze.

La primavera vedrà il ritorno sul palcoscenico di Ugo Piastrella, accompagnato da Maria Caiafa e Lucio Bastolla, sabato 13 e domenica 14 marzo per interpretare Uno coi capelli bianchi, un classico firmato dal maestro Eduardo De Filippo. A chiudere la stagione teatrale sarà Oscar Di Maio nei giorni di sabato 3 e domenica 4 aprile con la celebre commedia comica di Gaetano Di Maio intitolata Gennaro Belvedere testimone cieco, che vedrà in scena anche Alessandra Borrelli e la partecipazione di Oscarino Di Maio, che cura altresì la regia.

Gli organizzatori ricordano che tutti gli spettacoli seguiranno i consueti orari del fine settimana, con il turno A del sabato fissato alle ore 21.00 e la replica del turno B domenicale prevista per le ore 18.30. La campagna abbonamenti per gli 11 spettacoli principali, aperta dal 15 luglio al 15 ottobre presso il botteghino, prevede diverse formule tariffarie agevolate per i possessori della tessera della scorsa stagione, per gli over 65, per i giovani studenti e per i cral aziendali. C'è inoltre la possibilità di usufruire dei bonus governativi legati alla Carta Docente e alla Carta Cultura per favorire la massima partecipazione dei cittadini alla vita culturale di Salerno.