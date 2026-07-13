Cavese, parte la nuova stagione: arriva Mannucci Questo pomeriggio il via al raduno. Nuovo innesto per la difesa

La Cavese ritorna in campo. Questo pomeriggio alle ore 16:30 ci sarà il raduno al Simonetta Lamberti. Nella lista dei convocati sono presenti tutti i big. Thiago Cionek fuori per motivi familiari, ha già iniziato la sua preparazione e si unirà ai compagni mercoledì 22 luglio. Previste doppie sedute giornaliere a porte aperte, ore 9 al mattino ed ore 16,30 al pomeriggio, con ingresso unico dalla Tribuna Centrale di Corso Mazzini, salvo cambiamenti organizzativi che saranno tempestivamente comunicati. Primo test in famiglia domenica 19 luglio alle ore 17,30, con il programma completo degli appuntamenti pre-season che sarà reso pubblico nei prossimi giorni.

Arriva il difensore Mannucci

Intanto, il club ufficializza l’arrivo del difensore Mannucci. Nato a La Spezia il 4 ottobre 1999, cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri, vanta una lunga esperienza in Serie D con le maglie di Pavia, Lavagnese, Aprilia, Mestre, Piacenza e Seravezza, per un totale di 140 gare e 7 reti. Lo scorso anno agli ordini di Mister Masitto, sono state 31 le presenze con i toscani nel Girone E. Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027. Queste le sue emozioni dopo la firma avvenuta nel pomeriggio: ”Dopo tanta fatica arriva per me la chance che aspettavo tra i professionisti. È un’occasione che ho guadagnato con lavoro e sacrificio. Entrare a far parte di una società così importante e ricca di storia, è per me un grande orgoglio. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che mi è stata concessa e per rendere fieri questi tifosi cosi passionali. Forza Aquilotti!”