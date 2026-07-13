Ecologia urbana, Castel San Giorgio rilancia i servizi: ecco il nuovo piano Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione con le novità in arrivo

Un programma di interventi per rendere i servizi di ecologia urbana sempre più efficienti, innovativi e sostenibili. È quello che l'Amministrazione comunale di Castel San Giorgio presenterà mercoledì 15 luglio, alle ore 10.30, nell'Aula Consiliare del Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa dedicata al nuovo programma di gestione ambientale.

Realizzato in collaborazione con Sarim Srl, azienda affidataria del servizio di igiene urbana, il progetto segna l'avvio di una nuova fase nell'organizzazione dei servizi ambientali del Comune, con interventi che interesseranno raccolta differenziata, pulizia del territorio, innovazione tecnologica ed educazione ambientale.

Il piano prevede il potenziamento dei servizi di raccolta, con particolare attenzione ai rifiuti ingombranti, ai RAEE, agli oli vegetali esausti e agli indumenti usati, insieme a nuove iniziative per favorire la riduzione dei rifiuti, il compostaggio domestico e la diffusione delle buone pratiche di economia circolare.

Spazio anche alla digitalizzazione dei servizi, attraverso strumenti che consentiranno di tracciare i conferimenti e gestire in modo più semplice e rapido le richieste dei cittadini, migliorando il dialogo tra utenza e gestore. Tra gli obiettivi del programma figurano inoltre il rafforzamento delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade, la manutenzione del verde pubblico, il monitoraggio intelligente delle infrastrutture urbane e una più incisiva azione di contrasto all'abbandono dei rifiuti, accompagnata da campagne di sensibilizzazione e percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole e alle famiglie.

Ad illustrare i contenuti del nuovo piano saranno il sindaco Paola Lanzara, l'assessore all'Ambiente e alle Politiche Educative Antonia Salvati e la componente del Consiglio di Amministrazione di Sarim Srl Loredana Bardascino. La conferenza stampa sarà l'occasione per presentare nel dettaglio gli investimenti e le strategie che accompagneranno Castel San Giorgio verso un modello di gestione ambientale sempre più moderno, sostenibile e orientato alla qualità dei servizi.