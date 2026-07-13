FOTO - Salernitana, la carica dei nuovi: "Qui per la promozione in B" Primo giorno in granata per Llano, Djibril e Galeotti

I sorrisi sono stampati sui loro volti. La Salernitana conosce i suoi nuovi arrivati. Di buon mattino, Cesare Galeotti, Juan Manuel Llano e Malick Djibril arrivano al Centro Polidiagnostico Check-Up per le visite mediche di rito. Il primo a parlare è l'ex esterno della Casertana, al centro anche di un caso di mercato con le parole piccate del presidente dei falchetti D'Agostino: “È una bellissima opportunità, sono felice di essere qui e spero di fare bene”.

La gioia del primo giorno in maglia Salernitana. Cesare Galeotti racconta tutta la sua gioia. Il nuovo portiere parla al termine delle visite mediche: “Essere qui è un’emozione bellissima, non vedo l’ora di iniziare questa avventura. L’obiettivo è la Serie B”. Sorride anche Malick Djibril. Il centrocampista ex Picerno non vede l'ora di mettersi al lavoro con Serse Cosmi: “Sono contentissimo e carichissimo. L’obiettivo è fare bene”.