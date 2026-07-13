Salernitana, sprint per Bevilacqua. E si lavora per D’Ursi Il club granata spinge per un nuovo attaccante

La Salernitana mette le mani su Marco Bevilacqua. L’attaccante nato nel 2004, è ad un passo dalla Salernitana. Dopo la retrocessione del Foggia in serie D il calciatore era svincolato. La Salernitana è pronta a legarsi al centravanti. Attaccante fisico, strutturato, che potrà al momento rientrare nelle rotazioni in prima linea e alternarsi a Lescano e Ferrari. Il suo arrivo imminente colma la casella lasciata vuota da Molina, ceduto al Trento.

Forcing per D’Ursi

Il club granata non molla nemmeno l’idea Eugenio D’Ursi si è imposto a suon di reti come tra gli attaccanti principi della categoria. L’attaccante del Sorrento va a caccia di una chance per potersi giocare le sue possibilità per lasciare il segno anche nella corsa alla serie B. La Salernitana lo segue, ha messo nel suo mirino l’attaccante protagonista di quindici gol nella scorsa stagione. Il club granata lo valuta come seconda punta in grado di poter agire insieme ad uno fra Lescano e Ferrari.