FOTO - Salernitana, iniziano le visite mediche: presenti i nuovi Presenti Galeotti, Llano e Djibril. Llano: "Grande opportunità"

La Salernitana inizia ufficialmente la sua nuova stagione. Questa mattina nuovo turno di visite mediche al Centro Polidiagnostico Check-Up. Ad aprire le danze il centrocampista Malick Djibril. Il centrocampista ex Picerno è arrivato in compagnia di un calciatore in prova Domenico Lamberti, ex portiere della Cavese.

A seguire l'arrivo di Juan Manuel Llano. L'esterno ex Casertana ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione: "Sono molto felice di questa opportunità, è una bella occasione. Spero di fare bene". A seguire anche Cesare Galeotti, nuovo portiere reduce dall'esperienza al Trapani. Della vecchia guardia ad aprire le danze Matteo Arena.