Rimosso l'ordigno bellico trovato in spiaggia: bonifica lampo

L'attività è stata coordinata dalla Prefettura

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Salerno.  

Sono terminate in serata le operazioni per la rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nella giornata di ieri presso uno stabilimento balneare in via Leucosia a Salerno. Con il coordinamento della Prefettura, in stretta collaborazione con la Questura, l’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e sorvegliata dagli agenti della Polizia di Stato fino al completamento delle operazioni. Gli operatori hanno provveduto a delimitare la zona e ad evacuare la porzione di spiaggia coinvolta, mantenendo il presidio fino al completamento delle attività.

Le operazioni di bonifica sono state eseguite nella serata dal 21° RGT Genio Guastatori dell’Esercito Italiano che, con un intervento tempestivo, ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area rimuovendo l’ordigno. Sul posto è stata assicurata anche l’assistenza sanitaria degli operatori del 118.

La bomba, risultata inerte, è stata recuperata e la bonifica si è conclusa intorno alle ore 23 senza alcun danno a persone o cose.

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