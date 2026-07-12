Fiamme nei pressi della stazione della metropolitana Arechi I volontari "Anpana" hanno fatto scattare l'allarme: sul posto i vigili del fuoco

Fiamme e fumo in tarda mattinata nella zona orientale di Salerno. Principio d'incendio tra la fitta vegetazione nei pressi dell'ingresso della stazione della metropolitana Arechi, a due passi dall'ospedale e dallo stadio.

A far scattare l'allarme sono stati i volontari di "ANPANA Official Salerno". Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, con l'impiego di due mezzi.

Il rogo è stato subito domato e l'area messa in sicurezza, senza conseguenze di rilievo a parte un po' di paura per il fumo e l'odore acre. L'incendio ha riproposto il tema del decoro e della manutenzione in una zona dove la vegetazione è cresciuta in maniera esponenziale, diventando anche area di bivacchi. A più riprese residenti e passeggeri - soprattutto persone che usano la metropolitana per recarsi in ospedale - avevano posto l'accento sulla necessità di intervenire per garantire la sicurezza dell'area.