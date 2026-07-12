Capaccio Paestum, inaugurate area pedonale e parcheggio a Varco Cilentano Investimento da oltre 71mila euro per migliorare la viabilità cittadina

Nuova area pedonale e parcheggio a Varco Cilentano. L’intervento di messa in sicurezza e adeguamento della strada all’incrocio con via Gaiarda è stato inaugurato venerdì 10 luglio dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Paolino.

I lavori hanno richiesto un investimento di 71.486,15 euro e hanno interessato la viabilità della località.

Nell’area sono stati realizzati marciapiedi, parcheggi e pensiline per l’attesa dell’autobus. L’intervento punta a migliorare la sicurezza stradale e il transito dei pedoni.