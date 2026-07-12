Salerno, pienone per la Notte bianca ma pochi affari per i negozi Migliaia di persone nelle piazze della zona orientale ma molte serrande restano abbassate

E' andata in archivio l'edizione 2026 della "Notte Bianca" di Salerno, promossa dalla Fenailp con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Musica, spettacolo, comicità, cultura urbana e premi per coniugare divertimento e intrattenimento.

Dopo Mercatello (con l'esibizione di Fiordaliso, Pasquale Palma e I Collage", l'evento ha interessato Pastena, con l'esibizione di Fausto Leali, seguito dallo spettacolo del comico Mariano Bruno e da esibizione di Tony Tammaro. A Torrione invece Dj Anonimo e il neomelodico Rosario Miraggio. Questa sera l'evento si chiuderà in centro, in Piazza Portanova, con il concerto di LDA e AKA 7even.

Tantissime le persone che hanno affollato piazze e quartieri. L'altro lato della medaglia, però, sono le tante saracinesche abbassate dei negozi. E anche per chi è rimasto aperto - oltre naturalmente al comparto food - non si sono registrati grossi affari.