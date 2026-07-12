Salernitana in lutto: scompare il papà del ds Faggiano Il cordoglio del club granata. Anche un messaggio dal Bari

Una brutta notizia scuote l'ambiente Salernitana. Il papà del direttore sportivo Daniele Faggiano, il signor Elio, è scomparso quest'oggi. Un dolore che ha sconvolto il ds, legatissimo alla sua famiglia che in più di una circostanza lo aveva seguito da vicino all'Arechi. La Salernitana lo ha reso noto con una nota uffiiciale: "La Società U.S. Salernitana 1919, la dirigenza, l’allenatore, i calciatori e l’intero staff si stringono commossi attorno al direttore sportivo Daniele Faggiano per la scomparsa del caro papà Elio. A lui ed alla sua famiglia va l’abbraccio affettuoso di tutto l’ambiente granata in questo doloroso momento".

Anche il Bari si è unito al dolore che ha colpito il direttore sportivo della Salernitana: "Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore per la scomparsa di Elio Faggiano, padre del DS Daniele Faggiano, in biancorosso assieme al direttore Giorgio Perinetti negli anni 2008/2010. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga l'abbraccio di tutta la famiglia biancorossa".