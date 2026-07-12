Salernitana, tutti gli appuntamenti del precampionato: le date Il club granata si prepara a dare il via alla sua stagione

Domani sarà il primo giorno di scuola. La Salernitana chiude le vacanze e si prepara a dare il via alla nuova stagione. Lunedì mattina per quasi tutto il gruppo di Serse Cosmi sarà tempo di visite mediche e test atletici. All’appello anche i nuovi arrivati Galeotti, Llano e Djibril. Poi martedì si partirà alla volta di Cascia. Saranno cinque o sei le amichevoli che la squadra granata disputerà, tra domani e martedì è attesa l’ufficialità di date ed avversari. Cosmi ha chiesto espressamente al ds Faggiano di poter disputare più test amichevoli possibili per consentire ai calciatori di smaltire i carichi di lavoro in tempi più rapidi.

Il programma

Dopo l’esordio previsto il 19 luglio con l’Alba Cittareale Alto Lazio, la Salernitana affronterà anche Jesina, Guidonia Montecelio, Messina (si attendeva l’ok delle autorità competenti per ufficializzarla) ed almeno un’altra avversaria. Il 24 luglio invece la Salernitana conoscerà il suo girone. Attesa invece per quelle che saranno le date per la seconda parte di ritiro in Calabria e anche per quelle che saranno le avversarie nel ritiro calabrese. Poi sarà tempo di alzare i giri del motore: attesa per la disputa del Memorial Angelo Iervolino. Poi il debutto ufficiale con il primo turno di Coppa Italia, in programma il 16 agosto, e dell’inizio del campionato, fissato per il 23 agosto.