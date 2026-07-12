Youth Summer Beach Soccer AiCS 2026, grande successo a Battipaglia In attesa delle finali nazionali, ottima risposta in termini di numeri dai più giovani

Anche a Battipaglia si conferma la formula vincente del campionato nazionale AiCS di beach soccer giovanile. Si è conclusa oggi con grande successo la tappa salernitana del torneo che fa il giro d’Italia coinvolgendo tanti ragazzi e famiglie. Alla New Syrius Arena allestita presso il beach club Made in Italy si sono sfidate 31 squadre provenienti da diverse regioni italiane con la partecipazione di 320 giocatori dai 9 ai 19 anni, per un coinvolgimento totale di circa mille persone considerando atleti, accompagnatori e dirigenti. Numeri che certificano il successo della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 che, attraverso lo sport sulla spiaggia, rappresenta anche un momento di crescita per il territorio.

Battipaglia adesso attende di ospitare dal 30 luglio al 2 agosto le finali nazionali della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026, sempre al beach club Made in Italy. Un evento di respiro nazionale e di grande importanza che porterà il territorio salernitano al centro del beach soccer italiano per quattro giorni. Le squadre partecipanti arriveranno da tutta Italia per contendersi lo Scudetto AiCS Beach Soccer e la Coppa Italia AiCS Beach Soccer. Un appuntamento che richiamerà a Battipaglia e nelle zone salernitane migliaia di persone diventando, in questo modo, anche un’occasione importante di turismo sportivo.

“Siamo molto soddisfatti di come si sia svolta la tappa di Battipaglia della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 - dice Giampaolo Morsa, responsabile nazionale AiCS Beach Soccer e presidente di Sport in Tour - Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del beach club Made in Italy, siamo riusciti a ospitare nel modo migliore tante persone provenienti da diverse parti d’Italia. Il nostro campionato nazionale AiCS di beach soccer cresce ogni anno sempre di più e di questo voglio ringraziare anche il presidente nazionale Bruno Molea per il costante sostegno di AiCS nazionale, il primo ente in Italia a credere nel beach soccer. Un ringraziamento va senza dubbio allo staff della Sport in Tour che cura ogni aspetto della manifestazione. Ci concentriamo adesso sulle finali nazionali della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 dal 30 luglio al 2 agosto a Battipaglia nella splendida location del beach club Made in Italy. Aspettiamo numerosi tutti per vivere giornate all’insegna dei sani valori dello sport, dei giovani e del divertimento”.

La Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 è il Campionato nazionale itinerante di beach soccer promosso da AiCS, in collaborazione con Sport in Tour e Confederazione Calcistica Italiana. L’organizzazione è guidata da AiCS Avellino APS, con il supporto tecnico di SSD SPORT IN TOUR SRL che porta una consolidata esperienza di gestione di eventi nazionali e multisportivi. L’intero progetto è cofinanziato dalla Regione Campania, tramite il bando “Progetto finanziato con la delibera CIPESS n. 70/2024. DGR n. 118 del 17/03/2025 - linea 1.4 Realizzazione di iniziative promozionali della cultura sportiva, da ospitarsi nelle principali strutture regionali autorizzate dagli enti competenti per la pratica sportiva”.