Si alza il sipario sul Premio Charlot: Vecchioni e James Franco tra gli ospiti Ricco cartellone di eventi, anche con Michele Placido, dal 20 al 26 settembre: il programma completo

Saranno il professore della musica d'autore Roberto Vecchioni, pronto ad incantare il pubblico con i suoi indimenticabili successi in un concerto unico, la stella del cinema internazionale James Franco, attesissimo ospite d'onore, e un gigante dello spettacolo italiano come Michele Placido – a cui verrà consegnato il prestigioso Premio alla Carriera – alcuni dei grandissimi protagonisti che illumineranno la trentottesima edizione del Premio Charlot. La nuova stagione della rassegna è stata presentata lunedì 7 settembre, nella Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza dell'assessore al turismo Alessandro Ferrara, del consigliere regionale Franco Picarone e del patron, ideatore e direttore artistico Claudio Tortora, che ha illustrato nel dettaglio il ricco e composito cartellone dell'edizione 2026. Dal 20 al 26 settembre la città tornerà così a essere il cuore pulsante dello spettacolo, coinvolgendo tre dei suoi teatri più prestigiosi: il Teatro Delle Arti, il Teatro Augusteo e il Teatro Verdi.

Un appuntamento attesissimo che rinnova la propria promessa di grande intrattenimento, come ha evidenziato Claudio Tortora nel corso dell'incontro: «Tagliare il traguardo della trentottesima edizione è una gioia enorme e la testimonianza di quanto il Premio Charlot sia radicato nel cuore della nostra comunità e del panorama culturale nazionale. Abbiamo costruito un programma straordinario e travolgente, capace di parlare a tutti: dalla favola per bambini e famiglie alla valorizzazione dei nuovi talenti della comicità, fino ai grandissimi nomi della scena artistica italiana e internazionale. Il nostro obiettivo resta quello di sempre: regalare leggerezza, grande musica e momenti indimenticabili a un pubblico da sempre affettuoso e partecipe».

Tra le novità di spicco di quest’anno figura anche la preziosa collaborazione con l'Automobile Club Salerno: nel corso delle serate verrà infatti istituito e conferito il Premio ACI – Automobile Club Salerno ad uno dei protagonisti di questa rassegna, consegnato dal presidente di ACI Salerno, Senatore Vincenzo Demasi, insieme al direttore Giovanni Caturano.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà domenica 20 settembre al Teatro Delle Arti, alle ore 19:30, con la sezione Charlot Monello: la Compagnia dell'Arte porterà in scena lo spettacolo per famiglie "Raperonzolo, butta giù il condizolo", guidato dalla conduzione di Cinzia Ugatti.

Da martedì 22 settembre il Teatro Delle Arti si trasformerà nel regno del cabaret per la sezione Charlot Giovani. Alle ore 21:00 prenderà il via la semifinale che vedrà sfidarsi sul palco i nuovi volti della comicità, affiancati dagli ospiti Gigi Vigliani e Francesco Procopio, con la conduzione di Cinzia Ugatti. Mercoledì 23 settembre, sempre alle 21:00, andrà in scena l'attesa finale condotta con l'energia travolgente del duo Gigi e Ross, con ospiti Maurizio Merluzzo e la travolgente Rosalia Porcaro, oltre alla presenza di Cinzia Ugatti. Nelle medesime giornate del 22 e 23 settembre, la struttura ospiterà anche le attività di Charlot Formazione con l'esclusivo workshop sulla percezione comica curato da Alessio Tagliento.

Giovedì 24 settembre la rassegna sposterà il suo baricentro al Teatro Augusteo per un appuntamento di respiro internazionale a partire dalle ore 21:00. Il momento clou della serata vedrà la consegna del Premio Charlot Internazionale Cinema alla star hollywoodiana James Franco, attore e regista tra i più talentuosi della sua generazione, a cui farà seguito lo show della sezione Charlot Spettacolo con Massimiliano Gallo, attore amatissimo dal grande pubblico, pronto a conquistare la scena con il suo spettacolo "Anni 90", sempre presentato da Cinzia Ugatti.

Il grandioso finale della manifestazione si terrà nella meravigliosa cornice del Teatro Verdi. Venerdì 25 settembre alle ore 21:00 la sezione Charlot Musica proporrà l'evento speciale con il concerto d'autore di Roberto Vecchioni, condotto da Cinzia Ugatti, un viaggio in musica e parole guidato da uno dei più grandi poeti della canzone italiana. Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 21:00, il festival calerà il sipario con la serata d'onore e premiazioni Charlot Galà Smile, presentata da Serena Autieri. Sul palcoscenico del Verdi si alternerà una vera e propria costellazione di stelle: insieme al trascinante e travolgente estro comico di Gabriele Cirilli e all'omaggio alla straordinaria carriera artistica di Michele Placido, sfileranno interpreti di enorme fascino e talento come Manuela Arcuri, Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, la giovane star del cinema e della tv Massimiliano Caiazzo, le talentuose e amatissime attrici Anna Foglietta e Claudia Gerini, la potente voce di Leo Gassman, il giornalista Domenico Iannaccone e l'apprezzato attore Marco Rossetti. Inoltre, nel corso del Galà, verrà consegnato al giornalista Paolo Sommaruga il Premio Nino Petrone, dedicato all'indimenticato presidente della giuria dello Charlot. La colonna sonora originale della kermesse è firmata dal maestro Marcello Ferrante, mentre le raffinate coreografie sono a cura del Professional Ballet di Pina Testa.

Tutte le serate della trentottesima edizione del Premio Charlot sono ad ingresso completamente gratuito. Per poter accedere agli spettacoli è necessaria la prenotazione obbligatoria, che aprirà ufficialmente sabato 12 settembre a partire dalle ore 12:00 tramite il canale online Eventbrite.it. Si ricorda che tutti i biglietti riservati avranno validità fino a 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, orario oltre il quale la prenotazione decadrà per consentire l'accesso al pubblico in attesa. Per qualsiasi informazione e per ricevere assistenza sulle modalità di prenotazione è attiva la infoline WhatsApp al numero 327.4934684.

