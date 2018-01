Mareggiata: danneggiato tubo di scarico del depuratore Sono intervenuti i tecnici per risolvere il guasto dell'impianto

In seguito al danneggiamento del tubo collettore di scarico del depuratore di Varolato, verificatosi ieri a causa di una forte mareggiata nei pressi del pontile in località Foce Sele, gli uffici tecnici comunali di Capaccio hanno fatto sapere di essersi subito attivati per monitorare la situazione e cercare di risolvere il problema.

Infatti, nella stessa giornata di ieri, i tecnici della Paistom, la società partecipata dell’Ente che si occupa della manutenzione dell’impianto di depurazione, hanno eseguito un primo sopralluogo sul posto insieme al consigliere comunale con le deleghe al Demanio e alla Fascia Costiera, Fernando Mario Mucciolo.

Nella mattinata di oggi, inoltre, è stato eseguito un ulteriore sopralluogo a cui hanno preso parte anche i tecnici dell’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capaccio Paestum, al fine di individuare le modalità di intervento per riparare il tubo gravemente danneggiato.

Il danneggiamento del tubo collettore non ha inficiato in alcun modo sul corretto funzionamento dell’impianto di depurazione – fanno sapere dall'ente - né sullo stato di salubrità del mare visto che le acque reflue scaricate sono depurate.

S.B.