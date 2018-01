Lutto nella Valle dell'Irno: è morto Fabio Stornaiuolo Era il direttore del teatro di San Severino

Mercato San Severino piange la perdita di Fabio Stornaiuolo, responsabile del Teatro Comunale del Comune della Valle dell’Irno. Il 59enne è stato stroncato ieri da un male incurabile. Una persona molto amata e stimata.

Dolore tra quanti lo conoscevano per una morte prematura. Anche il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha voluto ricordare Fabio Stornaiuolo con un post sulla sua pagina Facebook.

“E' con profonda tristezza che ho appreso della prematura scomparsa dell'amico Fabio Stornaiuolo, persona squisita e apprezzato professionista. Era il Direttore del Teatro Comunale di Mercato San Severino, struttura che grazie al suo encomiabile lavoro ha raggiunto risultati positivi come mai in precedenza. Lascia un grande vuoto non solo nella citta' di Mercato San Severino, di cui è stato figura storica, ma in tutto il territorio e, tra le numerose persone che, come me, lo hanno conosciuto e potuto apprezzare. Un abbraccio ai suoi cari in questo momento di dolore, con la consapevolezza che per Fabio questa non sia stata l'ultima scena. Il sipario lo alzerà ancora. Da lassù. Ciao Fabio”.

S.B.