Gara rifiuti: impresa colpita da interdittiva antimafia “Non lavorerà mai con il comune”

L’amministrazione comunale di Baronissi ha fatto sapere di non aver proceduto all’affidamento dell’appalto per il servizio di spazzamento e raccolta differenziata. Al termine della gara espletata dalla Provincia di Salerno - stazione unica appaltante - il Comune ha ricevuto un’informativa di interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Caserta nei confronti dell’impresa di Pastorano, risultata prima in graduatoria.

Gli uffici stanno adesso valutando ed esaminando la documentazione dell’impresa seconda in graduatoria. “Un’azienda colpita da interdittiva antimafia non lavorerà mai al Comune di Baronissi – assicura il sindaco Gianfranco Valiante - l’amministrazione impronta la propria azione al rigore più assoluto e al rispetto delle norme. Chi si discosta da questo non può avere alcun rapporto con la città”.

S.B.