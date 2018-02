Piazza degli Etruschi": via libera al progetto definitivo “Riqualificazione dell’area, nuova viabilità e Museo più vicino al centro cittadino”

Approvato il progetto definitivo per la riqualificazione e sistemazione di Piazza degli Etruschi.

La Giunta Municipale guidata dal Sindaco Ernesto Sica, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e alla Manutenzione Mario Vivone, di concerto con l’Assessora alla Cultura Lucia Zoccoli, ha approvato l’importante provvedimento relativo all’area tra il Museo Archeologico Nazionale degli Etruschi di Frontiera e la Chiesa SS Corpo di Cristo di Piazza Risorgimento.

Il piano, già inserito nell’elenco annuale del Programma triennale delle Opere pubbliche per un importo complessivo di circa 3 milioni e 650mila euro, prevede la completa valorizzazione degli spazi con aree verdi, parcheggi, arredo urbano, una nuova viabilità e la predisposizione di un nuovo sagrato per la parrocchia.

L’approvazione del progetto è finalizzata alla presentazione della proposta alla Regione Campania nell’ambito della “Manifestazione di interesse per la costituzione di una banca dati da inserire nella piattaforma Iter Campania al fine della mappatura e del monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili”.

“E’ un’iniziativa di straordinario interesse – dichiara il Primo Cittadino Ernesto Sica – al centro di una programmazione amministrativa che, tra procedure burocratiche complesse e vincoli sempre più stringenti, si è rivelata particolarmente intensa in questi anni. Andremo avanti senza sosta, anche recependo ogni opportunità di sostegno all’opera, per riqualificare completamente l’area. Vogliamo avvicinare ancora di più, in piena sinergia col Polo museale, il Museo e la nostra Biblioteca al centro cittadino, realizzare un nuovo sagrato per la Chiesa di Piazza Risorgimento e, come testimoniano anche gli interventi già avviati su via Lucania, rendere più dignitose e sicure le strade di accesso al plesso scolastico e alla location degli Etruschi di Frontiera che, insieme al Parco Eco Archeologico, ospita il nostro immenso patrimonio storico”.

“E’ nostra intenzione – afferma l’Assessore Mario Vivone – trasformare completamente questa importante zona del territorio, valorizzarla e migliorarla anche in termini di sicurezza, con l’istituzione di una nuova viabilità, la realizzazione di nuovi posti auto, aree verdi, un nuovo sistema di pubblica illuminazione e nuovo arredo urbano a beneficio dell’intera Comunità”.

“L’approvazione del progetto definitivo per ‘Piazza degli Etruschi’ e la sua candidatura alla manifestazione di interesse della Regione Campania – dice l’Assessora Lucia Zoccoli - testimoniano lo straordinario impegno dell’Amministrazione Comunale verso il nostro Museo e la nostra Biblioteca Civica affinché diventino sempre di più il centro nevralgico della cultura nella nostra Città”.

S.B.