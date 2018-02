Forti piogge: evacuata una palazzina L'acqua ha allagato due appartamenti

Le forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sul salernitano hanno causato danni anche a pagani. Qui in via Filettine una palazzina di due piani è stata evacuata. La grande massa di acqua è penetrata dal solaio finendo per allagare i due appartamenti superiori.

Da qui il rigonfiamento di soffitto e pareti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, per motivi precauzionali, hanno fatto evacuare la palazzina, occupata da quattro famiglie. Ora dovranno essere effettuati dei controlli statici per verificare se le infiltrazioni hanno provocato danni che mettono in pericolo la sicurezza della struttura.

S.B.