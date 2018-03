Sicurezza idrogeologica, l'iniziativa dell'Antel Il seminario in uno dei territori simbolo

Continuano le iniziative sul territorio dell'Associazione nazionale tecnici enti locali della Regione Campania. Venerdì pomeriggio - dalle 15 alle 19 - l'auditorium comunale di Palazzo De Simone a Bracigliano ospiterà il seminario formativo sulla sicurezza idrogeologica.

L'iniziativa, promossa da Antel e Comune nella centralissima sede di Via Vittorio Emanuele, prevede dopo la registrazione dei partecipanti (che potranno contare su crediti formativi) i saluti del sindaco Antonio Rescigno e gli interventi dei docenti dell'università di Salerno Leonardo Cascini e Settiminio Ferlisi. Ad introdurre e moderare i lavori sarà l'ingegnere Massimiliano Nosenzo, segretario per la Regione Campania di Antel e promotore delle iniziative finalizzate alla formazione dei professionisti.

L'Antel si è particolarmente distinto per l'attenzione alle problematiche riguardano architetti, ingegneri, geometri e più in generale il mondo delle professioni: dai cambiamenti normativi alla semplificazione burocratica passando per le opportunità di un confronto con gli enti locali. Domani a Bracigliano - comune simbolo nel contrasto al dissesto idrogeologico - l'iniziativa per la messa in sicurezza del territorio.

GbL