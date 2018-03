Strade provinciali colabrodo: sindaco scrive alla provincia "Intervenire con la massima urgenza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza"

Su esplicita richiesta del Sindaco Egidio Rossomando, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ing. Paolo Carrafiello, ha provveduto ad effettuare una serie sopralluoghi lungo le principali arterie Provinciali che attraversano il territorio di Montecorvino Rovella.

Da una prima verifica effettuata sono emerse una serie di criticità tra cui: “La presenza di numerose buche sulle sedi viarie con grave pericolo al traffico veicolare e pedonale”.

L'Amministrazione comunale, a seguito di ciò, ha inviato una lettera agli uffici di Palazzo S. Agostino, sollecitando il settore operativo di manutenzione strade, diretto dal dott. Domenico Ranesi: “Ad intervenire con la massima urgenza per l'esecuzione dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle strade Provinciali numero 324, 428 e ex SS164, al fine di evitare pericolo alla privata e alla pubblica incolumità”.

Questo il commento del Primo Cittadino Rossomando:“Faccio mie le lagnanze provenienti da tanti cittadini, i quali quotidianamente mi segnalano il quasi totale stato di abbandono in cui versano alcune vie, la cui manutenzione è affidata alla Provincia di Salerno.

Prima che questa situazione si trasformi in una vera e propria emergenza, auspico al più presto in un pronto e rapido intervento da parte dei tecnici dell'ufficio manutenzione di via Roma, onde evitare ulteriori pericoli alla circolazione stradale. La mia amministrazione, nel 2015, ha investito circa due milioni di euro di fondi Regionali, in opere stradali, riqualificando gran parte delle rete viaria cittadina. Auspico, infine, maggiori controlli e soprattutto più risorse finanziarie da investire sul territorio di Montecorvino Rovella”.

S.B.