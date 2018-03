Il garante dei detenuti a Vallo: "Qui un clima positivo" Ciambriello: "Ma serve un ponte con l'esterno per le esperienze lavorative"

"Nell'istituto c'è un clima familiare che è positivo a livello relazionale e?d? educativo". Sono le parole del garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, che ha fatto visita al carcere di Vallo della Lucania. All'interno sono rinchiuse 49 persone, con 39 agenti di polizia e un'educatrice che prestano servizio alla casa circondariale.

Ciambriello, accompagnato dalla ?direttrice Mariarosaria Casaburo, dal ?c?ommissario ?c???apo ?Guido P?iergallini e dal ?v?ice ?c?omandante ?Francesco ?Perri, ha evidenziato la necessità di "un sostegno maggiore di tipo psicologico e, in alcuni casi, anche psichiatrico per i detenuti ristretti in questa struttura. E' necessario, inoltre, creare un ponte con l'esterno, con le istituzioni locali, le cooperative le associazioni del territorio per permettere ai detenuti di avere esperienze lavorative anche all'esterno".

Redazione Salerno