Fondazione Vassallo: la pulizia dei fondali a marchio Siae Registrato il progetto messo in opera alla marineria di Acciaroli

Un marchio depositato presso la sezione Olaf (quello delle opere inedite) della Siae. La Fondazione "Angelo Vassallo sindaco pescatore" ha reso noto che «il "Progetto Pulizia dei Fondali Marini" da noi ideato e da noi messo in opera presso la marineria di Acciaroli (Cilento) dal 2010 ad oggi è stato già depositato presso la SIAE - Sezione Olaf Deposito Opere Inedite - contrassegnato con apposito numero di repertorio. Pertanto - si legge nella nota a firma del presidente della fondazione, Dario Vassallo - la suddetta opera è oggetto di protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore in Italia e in Europa. Ove il progetto venisse copiato, tutto o in parte, la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore si vedrà costretta a tutelare i propri diritti nelle più opportune sedi».

Redazione Salerno