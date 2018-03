Nei parchi animazione gratuita per bambini Il primo aprile speciale Pasqua

Animazione gratuita, truccabimbi e spettacoli nei parchi di Baronissi. Ogni domenica e per tutto il mese di aprile, con “Vivi il Parco” il Comune di Baronissi invita grandi e piccini a fare dei parchi cittadini luoghi d'incontro e di socializzazione. Si parte il primo aprile con lo Speciale Pasqua: al Parco della Rinascita (dalle 11 alle 13) eventi gratuiti grazie all’animazione di Movida in Tour.

L’8 aprile, la carovana colorata si sposterà al parco Melissa Bassi; appuntamento il 15 aprile in Villa Comunale, il 22 aprile al parco Pollicino e il 29 aprile al parco Olimpia. “Siamo orgogliosi di proporre ai bambini di Baronissi e non solo un ricco programma di attività gratuite all'aria aperta – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - che stimoleranno la loro curiosità, fantasia e creatività.

E’ un’iniziativa pensata per offrire opportunità di svago, incontro e creatività alle famiglie e per rimettere al centro della comunità i parchi della città come beni collettivi da valorizzare”.

S.B.