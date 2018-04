Capaccio: gli uffici tecnici diventano digitali Al via un percorso di informatizzazione per semplificare la macchina burocratica

Garantire una gestione più veloce e snella delle pratiche edilizie e dei servizi cimiteriali. L’Amministrazione comunale si proietta così sempre più nell’era della digitalizzazione, intraprendendo un percorso di informatizzazione degli uffici tecnici comunali, allo scopo di «semplificare la macchina burocratica pubblica e renderla il più possibile vicina al cittadino».

Tutto ciò sarà possibile tramite un apposito software gestionale che consentirà agli uffici tecnici di assicurare la massima trasparenza ed efficienza su tutte le procedure amministrative dell’Ente in linea con la “Dematerializzazione” che costituisce il tema centrale del Codice dell’Amministrazione Digitale nonché un’azione più significativa per la riduzione della spesa pubblica sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, etc.) che di risparmi indiretti (tempo, efficienza, etc.).

Il nuovo sistema garantirà «l’immediata archiviazione e consultazione di tutte le pratiche» nonché ad un «progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali degli incartamenti amministrativi in favore del documento informatico».

L’informatizzazione degli uffici tecnici comunali s’inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione che consentirà a tutti gli uffici comunali di ottimizzare tutte le procedure operative interne e dare, quindi, risposte più veloci ai cittadini.

S.B.