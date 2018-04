Il comune investe 500mila euro per gli impianti sportivi Al via il bando per l'affidamento dei lavori

Il rifacimento degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport “Giuseppe Zingaro” e la copertura del campo polivalente di località Cappuccini: sono al via a Sala Consilina due importanti interventi che nei prossimi mesi miglioreranno la fruibilità degli impianti sportivi a vantaggio delle tante associazioni che operano nel settore e dei tanti appassionati di sport. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone investe circa 500mila euro sull’impiantistica sportiva, attraverso due interventi ritenuti strategici e necessari.

Scade il prossimo 20 aprile il Bando di Gara per l’affidamento dei lavori al PalaZingaro, che prevedono interventi esterni ed interni alla struttura. “Si tratta di interventi ormai imprescindibili –spiega Elena Gallo, Consigliera delegata allo Sport- perché finalizzati all’eliminazione delle infiltrazioni presenti negli spogliatoi, causate dell’umidità di risalita lungo il muro perimetrale della Palazzetto dello Sport. In questo ambito è previsto anche il rifacimento dei bagni e delle docce, e nell’occasione saranno anche realizzati 4 bagni per disabili”. I lavori al PalaZingaro avranno inizio a metà giugno, e la consegna è prevista a metà settembre, in tempo affinché il Palazzetto dello Sport possa tornare a disposizione delle associazioni per l’inizio della nuova stagione sportiva. Gli interventi sono realizzati con fondi comunali, e sono resi possibili dal recupero di circa 106mila euro generati da economie di scala relative ad un precedente intervento di “adeguamento standard” dell’impianto sportivo del Palazzetto dello Sport.

Scade invece il prossimo 27 aprile il Bando di Gara, affidato alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano, per i lavori di adeguamento e copertura dell’impianto sportivo polivalente di località Cappuccini. Il finanziamento, di 370mila euro, è stato ottenuto dal Comune di Sala Consilina con un mutuo agevolato grazie alla partecipazione all’iniziativa “Sport Missione Comune 2017- ANCI ICS”. L’intervento prevede la copertura dell’impianto polisportivo, la ripavimentazione, il rifacimento dell’impianto elettrico e la predisposizione per l’impianto di riscaldamento. Inoltre sarà effettuata la messa a norma dei locali che contengono gli spogliatoi per gli atleti e il giudice di gara, e la medicheria. In questo caso la consegna dei lavori dovrà avvenire entro sette mesi dall’affidamento.

“Avevamo assolutamente bisogno –sottolinea Elena Gallo- di una struttura sportiva che, anche in inverno, potesse costituire una valida alternativa al PalaZingaro, in particolare per gli allenamenti. Fortunatamente lo sport gode di ottima salute a Sala Consilina e le richieste sono tantissime, e diventava sempre più difficile accontentare tutti”. Nella nuova struttura coperta di località Cappuccini sarà possibile praticare calcetto, basket e pallavolo.

