A Castellabate arriva la carta di identità elettronica il sindaco: un passo avanti per la trasformazione digitale dei servizi

A partire da lunedì 16 aprile 2018 anche il Comune di Castellabate rilascerà ai propri residenti la carta d’identità elettronica (C.I.E.), che sostituisce il documento cartaceo. La nuova tipologia di carta elettronica è realizzata in materiale plastico, simile ad una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini manterranno comunque la loro validità fino alla naturale data di scadenza.

L’eventuale richiesta della Carta elettronica prima di tale scadenza si potrà effettuare solo in caso di deterioramento, smarrimento, furto o primo rilascio. L’emissione della carta elettronica richiede inoltre un passaggio a cura del Ministero dell’Interno, tramite il Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede ad emetterla su supporto magnetico e ad inviarla al Comune o direttamente all’indirizzo del richiedente in sette giorni lavorativi.

Il Sindaco Costabile Spinelli commenta così l’innovazione: «Anche Castellabate è pronta per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, ulteriore passo in avanti per la trasformazione digitale dei servizi al cittadino che, grazie anche al rinnovo delle nostre piattaforme digitali, stiamo cercando di velocizzare e perfezionare per stare al passo con i tempi».

S.B.