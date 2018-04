Resto al Sud: al via nuove iniziative d'impresa Una concreta opportunità per i giovani e per la crescita del territorio

“Resto al Sud” è l’iniziativa che il Gal Colline Salernitane, la Lega delle Cooperative ed il Forum dei Giovani di Giffoni Valle Piana, hanno organizzato per il giorno Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 17.00, presso la sede operativa del Gal, in via Valentino Fortunato (area PIP ) Giffoni Valle Piana, per approfondire le opportunità che il Governo offre ai giovani delle regioni del Sud.

Infatti, “Resto al Sud” è il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno, promosso dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno ed è rivolto a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e 36 anni che vogliano dare il via a imprese nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli.

Saranno presenti al dibattito, il Sindaco e presidente del Gal, Antonio Guliano, il presidente del Forum dei giovani di Giffoni Valle Piana, Martina Mongillo ed il presidente regionale lega delle cooperative, Mario Catalano. La relazione tecnica sarà tenuta da Rosario Florio, Direttore regionale delle cooperative, il quale risponderà alle domande dei partecipanti.

A introdurre e coordinare il dibattito sarà Eligio Troisi, Coordinatore del Gal Colline Salernitane.

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare i giovani, e non solo, a partecipare al processo di crescita del Sud- sottolinea il presidente del Gal Colline Salernitane, Antonio Giuliano- presentando loro le opportunità che il Governo offre a chi ha intenzione di crearsi un futuro lavorativo, senza lasciare il proprio territorio per cercare lavoro altrove".

L’invito è rivolto ai giovani del Territorio, i cittadini interessati, le organizzazioni professionali, gli ordini professionali e le Istituzioni locali. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Giffoni Valle Piana e del Coordinamento Forum dei Giovani della provincia di Salerno.

Sara Botte