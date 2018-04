Nuova Scuola dell’Infanzia: venerdì l'inaugurazione “Nonostante ostacoli di ogni tipo, il nostro impegno ha prevalso. E’ un sogno che si realizza”

“Nonostante ostacoli di ogni tipo, il nostro impegno ha prevalso. E’ un sogno che si realizza”. A ribadirlo il Sindaco Ernesto Sica in vista del taglio del nastro per la nuova Scuola dell’Infanzia di Faiano.

La cerimonia, promossa dall’Amministrazione Comunale, è in programma venerdì 27 aprile, alle ore 10, in via degli Appennini, al Polo scolastico dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati” guidato dal Dirigente Sergio Di Martino.

A precedere l’iniziativa la sfilata delle scolaresche per il centro del borgo. Seguirà la manifestazione all’interno del plesso che rappresenta uno degli edifici scolastici più avanzati e innovativi della Regione Campania e d’Italia. L’atteso appuntamento si aprirà con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dell’orchestra e del coro dell’Istituto.

Spazio, quindi, agli interventi del Dirigente scolastico Sergio di Martino e del Primo Cittadino Ernesto Sica, alle riflessioni e alle esibizioni dei bambini. A benedire l’opera Don Roberto Faccenda, parroco della Chiesa San Benedetto. La mattinata sarà arricchita da momenti musicali e dalla visita illustrata dell’edificio. A testimoniare l’importanza del risultato raggiunto, nei giorni scorsi, anche le parole del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Luisa Franzese.

“E’ per me un onore essere in una scuola che rappresenta un modello e un esempio di evoluzione nell’approccio dei bambini al processo formativo” aveva commentato durante un incontro istituzionale a Faiano alla presenza del Sindaco Ernesto Sica e dell’Amministrazione, del Dirigente Sergio Di Martino e dei docenti, dell’architetto Angelo Verderosa, capogruppo dei progettisti, e dell’architetto Deborah Napolitano, consulente artistico.

Con loro c’erano anche i professori Ginevra de Majo e Angelina Malangone, rispettivamente Dirigenti dell’IC “Picentia” e dell’IC “Pontecagnano Sant’Antonio”, a conferma della grande sinergia tra Scuole e Comune che ha reso il sistema scolastico cittadino di eccellenza e autentico riferimento per tante altre realtà territoriali.

S.B.