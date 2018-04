Un intervento di 170mila euro per sistemare la strada Il sindaco: è solo l'inizio di una serie di lavori su tutto il territorio

"Tale intervento ci consente di sistemare una strada di grande utilità che unisce i borghi del Cafasso e del Rettifilo e che fino ad oggi abbiamo visto in condizioni disastrose. Quest'opera rappresenta solamente l'inizio di una serie di interventi che stiamo mettendo in atto su tutto il territorio comunale". Con queste parole, il Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo, ha dato il via stamattina ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della strada comunale rurale Via A.B. Nobel.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 170mila euro, è finanziato tramite il recupero di un Bando di Attuazione Misura 125 del del vecchio PSR Campania 2007-2013. I lavori saranno eseguiti dall’impresa “Opsa Costruzioni S.a.s.” e ultimati entro il 31 maggio.



"Quando sono diventato Sindaco - aggiunge il primo cittadino - il primo impegno è stato proprio quello di far sì che quei fondi, che non erano stati utilizzati e che quindi dovevano essere restituiti, potessero essere trascinati nella nuova programmazione. Se oggi avviamo questi lavori lo dobbiamo all'operosità di questa Amministrazione e alla credibilità che abbiamo nei confronti della Regione visto che tali fondi dovranno essere rendicontati entro il 30 giugno 2018. Per questo, voglio ringraziare in modo particolare il Direttore Generale della Direzione regionale delle politiche agricole, Filippo Diasco, e il dirigente provinciale, Giuseppe Gorga, per aver creduto nell'impegno che abbiamo assunto nei confronti della Regione e dell'Europa".



Nello specifico, gli interventi consisteranno nella regimentazione in modo corretto delle acque piovane e nel ripristino del manto della sede stradale. La stessa strada interessata, inoltre, si collega alla statale 166 e renderà più agevoli anche gli spostamenti per le attività operanti nella zona di Via A.B. Nobel.



Inoltre, sono stati quasi ultimati i lavori di messa in sicurezza e di ripristino del manto stradale lungo via Precuiali, a Gromola. "A meno di un anno dalla nostra elezione - conclude il sindaco - mi riempie di gioia vedere l'impegno costante e la passione con cui la squadra amministrativa lavora. L'inizio dei lavori lungo via Nobel, via Precuiali, il PUC che stiamo redigendo, le azioni per la fascia costiera, Capaccio capoluogo e le borgate ne sono la testimonianza. Del resto, questa Città ha bisogno di un intervento strutturale straordinario per far sì che ci si possa realizzare il vero sviluppo".

