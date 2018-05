FOTO|Fanno esplodere il bancomat con una bomba Si cercano i responsabili. Il sindaco: chiederò un comitato di ordine e sicurezza pubblica

“Tentato colpo, nessun bottino, quello di questa notte al bancomat Bcc all’ingresso del palazzo di città è un atto grave e preoccupante anche per la dinamica avvenuta attraverso lo scoppio di un ordigno” a denunciare l'accaduto con un post sul suo profilo Facebook è il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante. Il primo cittadino ha commentato l'esplosione che ha riguardato, intorno alle tre e trenta di notte, uno sportello bancomat Bcc Monte Pruno che si trova proprio all'esterno del comune della Valle dell'Irno. Ignoti avrebbero posto l'esplosivo nella cabina che ospita lo sportello automatico, facendolo saltare in aria. Un forte boato che si è sentito in tutta la zona, svegliando i residenti che preoccupati avrebbero chiamato le forze dell'ordine ad intervenire.

“Le forze dell’ordine e la polizia scientifica sono al lavoro, visionando anche le telecamere di videosorveglianza,per ricostruire i fatti e dare un nome ai componenti della banda – ha continuato nel post il sindaco Valiante -. Lo Stato, la Prefettura, le Forze dell’ordine hanno il compito e il dovere di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza e lo facciano. Chiederò la convocazione di un comitato di ordine e sicurezza pubblica in Prefettura; uniformi insufficienti per un territorio così importante.

Lo diciamo da tempo ma restiamo purtroppo inascoltati”. Pugno duro dunque dell'amministrazione comunale che vuole ore inchiodare i responsabili di quanto accaduto, fortunatamente il colpo non è stato messo a segno, come ha precisato il primo cittadino di Baronissi, ma è importante dare un segnale di sicurezza ai cittadini, assicurando i colpevoli alla giustizia. Il sindaco stesso, non appena ha saputo dell'accaduto, si è recato sul posto per verificare l'entità dei danni causati dalla violenta esplosione.

Sara Botte