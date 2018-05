Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo Il consigliere Mucciolo: un grande obiettivo raggiunto

Per il quarto anno consecutivo il comune di Capaccio Paestum riceve la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Enviromental Education (FEE) ai Comuni rivieraschi ed agli approdi turistici per la qualità delle acque e per un’attenta salvaguardia dell’ambiente.

La Bandiera Blu 2018 è stata ritirata stamattina, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Roma presso la sede del CNR, dal consiglieri comunale con delega alla Fascia Costiera, Fernando Maria Mucciolo, e dal dottor Gianluca Volpe, Supporto Tecnico Ambientale dell’Amministrazione per il conseguimento della Bandiera Blu.

«È un grande obiettivo raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra Amministrazione, cittadini e operatori turistici, che ci riempie di orgoglio. – afferma il consigliere Mucciolo – Abbiamo ottenuto il massimo punteggio, tutto ciò ci gratifica e ci stimola a lavorare nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio. Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso da ormai un anno e mi piace evidenziare subito la grande collaborazione che c’è stata sia con i cittadini sia con gli operatori del settore che stanno comprendendo gli sforzi che stiamo facendo».

«È un motivo di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento nell’anno che vede la Campania, con ben diciotto Bandiera Blu, essere la prima regione del Mezzogiorno e la terza in Italia per mare pulito e salvaguardia dell’ambiente. – commenta il Sindaco, Franco Palumbo – Bisogna continuare il lavoro che si sta facendo, con la collaborazione di tutti, affinché questi risultati così eccellenti e importanti possano migliorare di anno in anno favorendo servizi sempre più efficienti ai nostri cittadini ai nostri turisti. In questa direzione si inseriscono anche le progettualità di riqualificazione per la fascia costiera e il “contributo di soggiorno” che servirà proprio a migliorare i servizi turistici della nostra Città».

S.B.