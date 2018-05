Il Giro d'Italia attraversa Capaccio: ecco il percorso Tutte le informazioni sulla viabilità

La carovana del Giro d’Italia attraverserà anche il territorio comunale di Capaccio Paestum. I ciclisti passeranno nella Città dei Templi sabato 12 maggio 2018 in occasione dell’ottava tappa che partirà da Praia a Mare e arriverà a Montevergine di Mercogliano. Il passaggio per Capaccio Paestum è previsto tra le 14:30 e le 15:00 e vedrà i ciclisti passare anche nell’area archeologica, a due passi dai templi.

In occasione di tale passaggio resteranno chiuse dalle ore 12 alle ore 16.30 le seguenti strade:

* via Linora SP278 -> intersezione via Linora con via Molino di Mare -> km 1.9

* via Molino di Mare ->intersezione con via Magna Graecia ->km 1.6

* via Magna Graecia da intersezione via Molino di Mare – Magna Graecia (S.Venere) -> intersezione Tavernelle – Magna Graecia (Paestum) -> km 2.1

* SP175 da intersezione Tavernelle – Magna Graecia (Paestum)->intersezione via Laura – via Marittima (Tenuta Lupò) -> km 2.2

* SP175 da intersezione via Laura – via Marittima (Tenuta Lupò) -> intersezione via F. Gregorio - Gromola Varolato ->km 3.5

* SP175 intersezione via F. Gregorio - Gromola Varolato-> Foce Sele ->km 3.0

L’unico tratto di strada utile e percorribile per collegare la parte est con la parte ovest del territorio comunale è l’intersezione semaforica Laura (intersezione via Laura con viale della Repubblica).

Per tale motivo, il Comando della Polizia Locale ha già stabilito quali saranno i percorsi alternativi:

ZONA LIDI Loc. Torre di Mare e Laura direzione Salerno o Agropoli

Via Poseidonia direzione Nord -> intersezione con via Laura Mare direzione Est -> via Laura mare - intersezione via Laura Mare con via Laura direzione Est-> viale dalla Repubblica direzione Est -> sottopasso ferroviario di Capaccio Scalo -> SS18 direzione Salerno o Agropoli

ZONA LIDI Loc. Licinella direzione Salerno o Agropoli

Via Licinella Sp278 direzione Nord -> intersezione con via Nettuno direzione Ovest-> intersezione via Nettuno con via Poseidonia direzione Nord intersezione con via Laura Mare direzione Est -> via Laura mare - intersezione via Laura Mare con via Laura direzione Est-> viale dalla Repubblica direzione Est -> sottopasso ferroviario di Capaccio Scalo -> SS18 direzione Salerno o Agropoli

DIREZIONE SALERNO

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Salerno

DIREZIONE AGROPOLI

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Agropoli

DIREZIONE VALLO DELLA LUCANIA

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> SS18 direzione Acropoli->uscita svincolo Ogliastro C.to -> direzione Ogliastro C.to -> Torchiara ->Rutino

Capaccio Scalo -> rotatoria Magna Graecia -> sottopasso ferroviario -> via SP13 direzione Capaccio Capoluogo -> Trentinara -> Stio

PERCORSO PULMAN PER PAESTUM DA SALERNO/AGROPOLI

SS18 uscita Paestum -> via Ponte Marmoreo direzione Ovest -> Stazione ferroviaria -> Parcheggio

SS18 uscita Capaccio Scalo -> via Magna Graecia direzione Sud -> intersezione con via Tavernelle – Porta Aurea -> via Porta Aurea -> direzione Stazione ferroviaria.

S.B.