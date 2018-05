Lavori di ripristino per i percorsi per non vedenti L'intervento avrà un importo di circa 30mila euro

Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dei percorsi tattili per non vedenti a Paestum. L´intervento, per un importo complessivo di circa 30mila euro, sarà eseguito dall’Azienda Speciale Comunale “Paistom”.

Il percorso, che attraversa tutta l’area archeologica, fu realizzato nell’ambito del Programma Arcus Beni Culturali “La cultura senza barriere”, ha subito notevoli danni negli anni a seguito dei continui attraversamenti veicolari, tanto da rendere necessario un intervento di manutenzione straordinaria per riportarlo nuovamente alla piena funzionalità. Lungo il percorso, infatti, si sono create nel tempo numerose buche, rendendolo praticamente non usufruibile, così come periziato dall’Ufficio Manutenzioni –Area I.

Una volta ripristinato, il percorso tornerà a fornire un servizio di fondamentale importanza per i non vedenti in un’area, quella archeologica, che è meta di migliaia di turisti.

S.B.