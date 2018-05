Associazioni e cultura, grande progetto a Calvanico Ecco il comunicato stampa

E' di fondamentale importanza il ruolo delle associazioni sul territorio locale poiché sono fonte di sussidiarietà e solidarietà sociale e alle volte carpiscono e comprendono con maggiore sensibilità le esigenze sociali dei singoli socie e cittadini che utilizzano l'aggregazione e quindi le associazioni per nuove esperienze di vita. Le organizzazioni comprendono appieno che cooperando insieme sarebbe possibile con maggiori opportunità la realizzazione di progetti comuni utili nell'ambito sociale. Per i seguenti motivi il presidente della ONLUS "Organizzazione di Volontariato NUOVE PROSPETTIVE" Michele Buscè con la vicepresidente Monica Calvanese, il Presidente di M.A.I.A. (Meglio Avere Idee Alternative), il Presidente dell'Organizzazione di Volontariato "Il Solco" Melisa Corvo hanno deciso di comune accordo di dare vita ad un partenariato tra i suddetti enti allo scopo di attivarsi in comune per varie ed eventuali progettualità future. La riunione organizzativa si è svolta a Calvanico, fiore all'occhiello del territorio salernitano che si spera possa essere valorizzato grazie all'impiego anche di giovani risorse che potranno acuire il proprio senso di appartenenza vivendo in prima persona le problematiche della loro città. Le finalità di quest'accordo sono così divisibili:

-creazione di reti collaborative per la proposizione e la realizzazione di progetti

-scambio culturale tra le organizzazioni

-aiuto reciproco nelle attività messe in campo dalle organizzazioni





