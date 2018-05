Multe per 10mila euro ai venditori abusivi di calzini Controlli al mercato della polizia municipale

Beccati e multati venditori abusivi. E' successo questa mattina a Capaccio, in azione gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito dei controlli all’interno dell’area mercatale di Capaccio Scalo, al fine di verificare la regolarità degli assegnatari degli spazi commerciali e l’eventuale presenza di abusivi.

Il controllo ha portato a contravvenzioni per un valore complessivo di circa 10mila euro nei confronti di venditori abusivi di calzini. Tutta la merce è stata sequestrata.

Nelle aree limitrofe alla zona mercatale, sono state elevate sanzioni per circa 350 euro per divieti di sosta.

“I controlli saranno intensificati anche nelle prossime settimane per contrastare questo fenomeno. – spiega il consigliere comunale alle Attività Produttive, Crescenzio Franco – Non è corretto, infatti, nei confronti di coloro che rispettano la legge e fanno anche dei sacrifici per avere lo spazio nell’area mercatale. Sappiamo che è una sfida spesso impari perché c’è sempre un riciclo continuo di venditori abusivi, ma metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per stroncare il fenomeno”.

S.B.