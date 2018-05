Campagna pronta al voto: ecco tutte le liste e i candidati Il 10 giugno le elezioni comunali

Campagna è pronta per le elezioni comunali 2018. Si terranno il 10 giugno in 93 comuni della Regione Campania, 19 quelli nel salernitano. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Ecco tutte le liste e i candidati del comune di Campagna.

Lembo Sindaco

Candidato sindaco: Andrea Lembo

Giulia Montera

Naomi Francesca Bacco

Davide Buccella

Miriana Chiaviello

Patrizia Gagliardi

Damiano Giorgio

Paolo Luongo

Diego Magliano

Gianluca Maglio

Mosè Maioriello

Antonio Moscariello

Filomena Panico

Vitantonio Polito

Carmina detta Lina Rio

Stefano Riviello

Valeria Salito.

Federica D’Ambrosio

Maria Gizzi

Concetta Annicchino

Annalisa Cosentino

Roberta Masucci

Virginia Paradiso

Liberato Capaccio

Cosimo D’Ambrosio,

Giuseppe De Simone

Lucantonio Galdi

Angelo Raffaele Magliano,

Cesare Maglio

Emanuele Manzo

Demedio Marcantuono

Giovanni Molinari,

Mario Stabile

Nuovo Corso

Mihaela Alina Azoitei

Paolo Antonio Costantino

Antonietta Cicalese

Marina Cricchio

Giulio Diciannove,

Almerico Fontana

Francesca Izzo

Federica Mirra

Mario Moscato

Manuela Novella

Marcella Panico in Polisciano

Marzia Pinto in Amoruso

Mauro Rizzo

Alessio Scilocchi

Liberato Trotta

Ornella Trotta

Consenso Democratico

Adelfio Pierro

Diana Botta

Stefania Carrara

Berniero Chiagano

Maura Giordano

Serena Gizzi

Valentino Glielmi

Ivan Guarnieri

Vladimiro Mirra

Valerio Paldo,

Samanta Ricci

Daniela Rocco

Marcello Solitro

Grazia Spolsino

Silvia Vergati

Hoasa Viorica.

Campagna Progressista

Arena Angela

Busillo Antonella

Colicino Ida

Eliano Italia

Fasano Onofrio

Fierro Rocco

Galluzzi Rocco

Giannattasio Aurelio

Giudice Paola

Graziano Antonella

Mirra Rocco

Perruso Cosimina

Poli Angelo

Ruggia Pierpaolo Vincenzo

Santimone Giuseppina

Scovotto Antonio



Campagna Unita

D’Ambrosio Massimo

Abbate Carmine

D’ambrosio Desiderio

D’ambrosio Marialaura

D’ambrosio Speranza

D’ambrosio Valentina

Ceriale Giandomenico

Di Bianco Antonella

Gnazzo Maria

Fresolone Lucia

La Manna Annalisa

Letteriello Raffaele

Letteriello Vito

Lullo Serafina

Pezzuti Francesco

Valente Angela

Sara Botte