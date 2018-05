Elezioni comunali a Pellezzano: le liste e i candidati Al voto 19 comuni del salernitano

Tutto pronto per le elezioni Comunali 2018 che si terranno il 10 giugno in 93 comuni della Regione Campania, 19 quelli nel salernitano. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Ecco tutte le liste e i candidati del comune di Pellezzano.

Impegno Civico

Candidato sindaco: Francesco Morra

Anna Aurelio

Emanuela Baglieri

Nicola Coviello

Roberto D’Auria

Ivan Facenda

Lella Landi

Andrea Marino

Vito Mona

Michele Murino

Gerardo Pastore

Marco Rago

Chiara Raimo

Saverio Ricciardi

Alessandra Senatore

Vittorio Ventura

Annalaura Villari

Cambia Pellezzano

Candidato sindaco: Giuseppe Pisapia

Antonella Aliberti

Piergiorgio Braca

Giovanni Cimmino

Giovanni Congiagioco

Giuseppe Criscuolo

Piero De Martino

Lidia De Sio

Luigi Elia

Pietro Giella

Marzia Giordano

Giovanni Moccia

Antonio Rizzo

Maria Rosaria Scuoppo

Biancamaria Siniscalco

Giorgio Triggiano

Ermanno Villari

Pellezzano Libera

Candidato sindaco: Claudio Marchese

Angelo Avallone

Erminio Carotenuto

Sabatino Iuliucci

Clemente Landi

Gaetano Landi

Fabiola Maddaloni

Pasquale Marruccelli

Martina Masullo

Mario Mercorella

Franca Napodano Palatucci

Anna Maria Ricciardi

Salvatore Russo

Giuseppina Salvati

Tiziano Sica

Monica Sola

Nicola Striano

Sara Botte