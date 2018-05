Elezioni comunali 2018: tutte le liste e i candidati a Polla Alle urne il 10 giugno prossimo

Tutto pronto per le elezioni Comunali 2018 che si terranno il 10 giugno in 93 comuni della Regione Campania, 19 quelli nel salernitano. Il turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Ecco tutte le liste e i candidati del comune di Polla.

Lista Pollesi per Polla

Candidato sindaco: Rocco Giuliano

Donato Caggiano

Maria Citarella

Massimo Loviso

Giuseppe Curcio

Giovanni Corleto

Graziano Vocca

Teresa Pascale

Antonio Pucciarelli

Antonio Filpo

Fabio Petrullo

Federica Mignoli

Rosaria Di Pasca

Lista Forza Polla

Candidato sindaco: Fortunato D’Arista

La Padula Domenico

Valisena Vincenzo Pasquale

Branco Vito

Boccuti Giuseppina

Schiavo Fabio

Do Amaral Almeida Rosa Maria

Ciappa Vincenzo

Luordo Giuseppe

Battista Vanessa

S.B.