Beccati venditori abusivi di calzini: multe da 10mila euro Sequestrata tutta la merce

Beccati venditori abusivi dalla polizia municipale nel territorio di Capaccio Paestum. Stamattina, gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso due venditori abusivi di calzini nel centro urbano di Capaccio Scalo. La Municipale ha proceduto così al sequestro della merce e ad elevare sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di circa 10mila euro. Nei confronti dei due venditori è stato, inoltre, disposto l’ordine d’allontanamento dal territorio comunale.

L’operazione di oggi fa seguito a quella eseguita pochi giorni fa, sempre in contrasto alla presenza di venditori abusivi sul territorio comunale, nell’area mercatale, che portò al sequestro di un ingente quantità di merce e anche in quel caso a verbali per circa 10mila euro.

S.B.