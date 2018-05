Capaccio: piano parcheggi per l'estate 2018 Installati 17 parcometri

L’Ente comunale di Capaccio Paestum ha approvato il piano parcheggi per l’estate 2018 lungo la fascia costiera di Capaccio Paestum, nel tratto tra Varolato e Ponte di Ferro. Nuovi parcheggi saranno disponibili anche a Paestum, Torre di Mare e Licinella.

Nello specifico, saranno installati diciassette parcometri per regolamentare la sosta a pagamento non custodita. Saranno posizionati nove parcometri in località Laura (da Varolato a Ponte di Ferro), quattro parcometri a Paestum (stazione ferroviaria di Paestum, ex Cirio e all’interno della cinta muraria), tre parcometri a Torre di Mare (Villa Comunale, via Urano, area pinetata retrostante “La Capannina”), e un parcometro in località Licinella (via Afrodite). I parcheggi, di proprietà comunale, avranno carattere temporaneo, ossia attivi dal 30/05/2018 al 30/09/2018.

Le tariffe orarie sono di 0,50€ all’ora nei giorni feriali e di 1,00 euro nei giorni festivi nei mesi di giugno, luglio e settembre. Per tutto il mese di agosto, invece, le tariffe orarie sono di 1,00 euro.

Nei giorni feriali, durante i mesi di giugno, luglio e settembre, sarà possibile sostare per l’intera giornata pagando 3,00 euro. Gli utenti potranno anche optare per la sosta di cinque ore consecutive pagando 2,50 euro. Nei giorni festivi (sabato e domenica) e per tutto il mese di agosto, invece, l’intera giornata costerà 6,00 euro e la sosta per cinque ore consecutive 5,00 euro.

Ci sarà, inoltre, l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 60,00 euro da richiedere presso l’Ufficio Tributi, a Capaccio Scalo.

In tutte le aree parcheggio suindicate sarà riservata una quota del 10% dei posti totali da destinare alla libera fruizione da parte dei residenti, muniti di apposito tesserino distintivo che sarà rilasciato dal Comando di Polizia Locale.

S.B.