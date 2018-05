Scoperti a spacciare: arrestati due giovani I 18enni si trovano ai domiciliari

Scoperti a spacciare: arrestati due 18enni. Nella tarda serata di ieri, a Montecorvino Rovella, i carabinieri della locale Stazione hanno due 18enne del posto, in flagranza di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno proceduto al controllo dei due giovani mentre si intrattenevano a piedi nel centralissimo viale dei Cappuccini, trovando ben 75 grammi di hashish, di cui una piccola parte già suddivisa in dosi, in una tasca del giubbino del primo, oltre alla somma di 241 euro, nonché, nella disponibilità dell’altro, un ulteriore grammo di droga, in due dosi, e 35 euro.

I due giovanissimi sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.

S.B.