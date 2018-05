Raccolta di indumenti usati: nuove regole per il conferimento Ecco dove sarà possibile portare i vestiti

Il comune di Capaccio Paestum ha scelto di avviare una revisione delle modalità di raccolta differenziata degli abiti usati, oggi attuata con una serie di contenitori di colore bianco già dislocati su alcune vie del territorio comunale.

L’obiettivo è quello di collocare i contenitori in luoghi più idonei a un loro corretto utilizzo e tali da disincentivare i comportamenti impropri relativi al conferimento e gli abbandoni di rifiuti all’esterno degli stessi.

La raccolta degli abiti usati, infatti, pur essendo consolidata tra la cittadinanza, ha spesso registrato occasioni di degrado a causa delle sue caratteristiche logistico-organizzative.

L’Amministrazione ha deciso di limitare i punti di conferimento ai soli luoghi più frequentati e controllati da videosorveglianza.

Sarà possibile conferire gli abiti usati presso le seguenti postazioni:

Capaccio Scalo, Via Parri

Capaccio Scalo, Via Magna Graecia (fronte B.C.C. Capaccio Paestum).

Borgo Nuovo, Via Magna Graecia (nei pressi dell'ingresso dell'Azienda "Il Tempio").

Cafasso, Piazza Cafasso.

Santa Venere, Via Magna Graecia (area parcheggio Cirio).

Licinella, Via Licinella (area verde chiesa S. Maria Assunta).

Torre di Paestum, Via Torre di Mare ( vicino la Chiesa S. Anna).

Laura, Via Pagliaio della Madonna.

Gromola, Area Campo sportivo

Ponte Barizzo, Piazzetta Area verde

Rettifilo, Via Strada Statale 166

Capaccio Capoluogo, fronte entrata parcheggio comunale

Tempa San Paolo, Via Provinciale per Roccadaspide (vicino Bar Scovotto)

Scigliati, Area verde Plessi scolastici

Spinazzo, area verde campo sportivo

Si ricorda che recuperando gli indumenti usati si riduce la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire.

Nei contenitori è possibile conferire abiti, maglieria, biancheria, borse, scarpe e altri accessori per l'abbigliamento, in buono stato di conservazione e introdotti in buste ben chiuse.

Si evidenzia che, a causa delle ridotte dimensioni dell'alloggiamento delle buste, queste dovranno essere di dimensioni ridotte, ovvero del tipo "standard" utilizzate per la spesa, oppure i sacchetti di colore grigio/azzurro distribuiti da Comune di Capaccio Paestum.

