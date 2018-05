Dà fuoco alle erbacce. Si ustiona gravemente In ospedale un 50enne

E' rimasto gravemente ustionato mentre lavorava in un terreno di sua proprietà. E' quanto è successo ad un cinquantenne di Mercato San Severino di Centola. L'uomo è attualmente ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Stava ripulendo il terreno dalle erbacce. Il 50enne aveva appena tagliato l’erba con il decespugliatore, poi ha acceso il fuoco per liberare l’area e bruciare le sterpaglie. Improvvisamente le fiamme sono divampate. Poco distante dall'incendio è stata ritrovata la tanica utilizzata per trasportare la benzina. Da una prima ricostruzione di quanto è successo pare che il calore lo abbia fatto esplodere.

Le fiamme hanno poi raggiunto il 50enne. L’uomo ha disperatamente cercato di spegnere il rogo. E' intervenuto in suo aiuto un vicino che gli ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118. L'uomo, gravemente ustionato, è stato portato in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari gli avrebbero riscontrato gravi ustioni di secondo e terzo grado su più parti del corpo, in special modo volto e braccia. Non sarebbe in pericolo di vita.

S.B.