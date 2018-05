School Movie: ecco i vincitori della tappa cittadina Parteciperanno alla finalissima al Giffoni Film Festival

Per la sezione Scuola Primaria la IV C del plesso “Perlasca” dell’IC “Picentia” con il video “Tutti a scuola”.Per la sezione Scuola Secondaria di I Grado la II C del plesso “Daniele Zoccola” dell’IC “Pontecagnano Sant’Antonio” con il video “Ti racconto l’autismo”.

Per la sezione Comix le classi II A e III A della Scuola Primaria “Rodari” dell’IC “Pontecagnano Sant’Antonio” con il video “Scuola alternativa”. Sono questi i vincitori assoluti della tappa cittadina di “School Movie”, rassegna cinematografica promossa dall’omonima associazione insieme a Marketing & Consulting e ideata da Enza Ruggiero.

In una Piazza Sabbato gremita e piena di entusiasmo sono stati, dunque, selezionati i lavori che prenderanno parte, il prossimo 19 giugno, alla finalissima della sesta edizione nella splendida cornice del Giffoni Film Festival dove saranno in gara con gli altri quaranta comuni aderenti al progetto.

L’iniziativa a Pontecagnano Faiano è stata resa possibile, ancora una volta, grazie al forte sostegno dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, all’impegno del Sindaco Ernesto Sica e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosalba De Vivo. In apertura i saluti con un videomessaggio del Direttore artistico di Giffoni Experience Claudio Gubitosi che ha ribadito grande vicinanza e supporto alla manifestazione.

Spazio, quindi, all’intervento del Primo Cittadino Ernesto Sica che si è detto “sempre più orgoglioso di ospitare e sostenere questa stupenda rassegna, oramai a carattere regionale, che nella nostra Città, grazie alle straordinarie capacità di Enza Ruggiero, all’impegno, in qualità di Assessore, di Francesco Pastore e tanti altri amici e all’intensa e proficua programmazione delle nostre scuole, ha mosso i primi passi. E’ un progetto che testimonia appieno l’eccellenza del lavoro svolto che dà lustro a Pontecagnano Faiano e al nostro sistema scolastico”.

Spazio, quindi, all’autentico show, condotto da Enza Ruggiero e Alfonso Paoletta, con la proiezione dei lavori, incentrati su tematiche educative di particolare interesse, e il gran finale con il responso della giuria.

Sul palco, a consegnare i premi per l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Maria Rosalba De Vivo tra la gioia incontenibile dei vincitori.

S.B.