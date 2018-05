Memorial "Mimmo Landi" al Parco Padre Pio Inaugurata una nuova colonnina salvavita

Inaugurata una nuova colonnina salvavita a Pontecagnano Faiano nel ricordo del compianto Mimmo Landi.

L’iniziativa si è tenuta sabato sera, presso gli impianti sportivi di Parco Padre Pio, nell’ambito del I Memorial di calcio a 5 promosso, in onore dell’ex Presidente della Consulta Comunale degli Anziani, dall’Associazione Vianova, dal Club Granata Sant’Antonio e dalla Polisportiva Sant’Antonio con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Grande partecipazione ed emozione alla cerimonia presentata da Stefania Landi che ha ribadito la volontà di proseguire, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, l’impegno del padre nel sociale attraverso momenti di aggregazione e sostegno alle fasce deboli.

Dopo aver ringraziato tutti i presenti e coloro che hanno contribuito alla manifestazione, si è soffermata sugli spazi di Parco Padre Pio “che rappresentano una grande occasione di crescita per il nostro territorio” e ha rivolto un plauso all’Amministrazione e all’Associazione “Angeli del Cuore onlus” per la promozione del Progetto Cuore. “E’ un’iniziativa – ha dichiarato - di fondamentale importanza a cui papà era molto legato, un’iniziativa resa possibile dalla sensibilità del Sindaco Ernesto Sica, di Francesco Pastore, nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Assessore alle Politiche Sociali, e di tutti i rappresentanti dell’Associazione Angeli del Cuore”.

Francesco Camicia, referente di “Angeli del Cuore onlus” ha, dunque, ricordato la figura di Mimmo Landi e confermato la valenza di un progetto “che stiamo estendendo a tutto il territorio per renderlo sempre più cardioprotetto e sicuro grazie alla formazione di un grande esercito di volontari”.

A seguire, quindi, l’intervento del Consigliere comunale delegato allo Sport Giuseppe Malandrino che, oltre a testimoniare l’impegno per la promozione sportiva in Città, si è rivolto a Mimmo Landi parlando di “persona eccezionale che sosteneva ogni attività volta allo sviluppo della nostra Comunità e rappresentava, con le sue idee e la sua voglia di fare, uno stimolo per tutti noi”.

Conclusioni affidate al Sindaco Ernesto Sica. “Quello di oggi è un momento davvero importante – ha detto - per ricordare un amico nostro e della Comunità. Lo ricorderemo sempre soprattutto per un impegno politico, sociale e sportivo che risultava straordinario e più forte di tutti gli ostacoli, Resterà un riferimento per la nostra Città e continuerà a rendere orgogliosi noi e la sua splendida famiglia. Ed è un momento importante perché dotiamo questa zona di un defibrillatore e, allo stesso tempo, testimoniamo lo straordinario sviluppo urbanistico di Sant’Antonio, uno sviluppo che porta anche il nome di Mimmo”. Spazio, quindi, alla presentazione delle squadre e alle partite sul campo di gioco.

