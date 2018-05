13 milioni per i corpi idrici: al via i lavori Parte il progetto di risanamento ambientale

Partiranno da Montecorvino Rovella, mercoledì 30 Maggio, i lavori per l'adeguamento delle condotte idriche e fognarie nell’ambito del Por Campania Fesr 2014/2020 – Asse VI – Priorità 6b O.S. 6.3 – azione 6.3.1. Nel progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno — Comparto attuativo n. 5 — Area Irno, Picentino, Tusciano (Ambito 5) — saranno coinvolti i Comuni di: Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno.

Il Grande Progetto Risanamento ambientale della provincia di Salerno punta a migliorare la salubrità e la qualità di vita dei cittadini e a tutelare gli habitat e le specie delle aree naturali protette presenti nella zona.

Il Piano Progettuale prevede, infatti, il risanamento dei corpi idrici superficiali interessati dai reflui non depurati o non a norma con l'obiettivo di ottimizzare il funzionamento degli attuali sistemi fognari e depurativi con ricadute positive sulle acque costiere.

L'intervento consiste principalmente nella realizzazione di interventi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, attraverso: l’adeguamento delle unità depurative esistenti; la realizzazione di nuovi impianti di depurazione; il completamento dei collettamenti e degli allacciamenti delle reti fognarie esistenti agli impianti di depurazione; il compimento delle reti fognarie esistenti e la costruzione di nuove reti fognarie. Il responsabile dell'esecuzione del progetto è la Provincia di Salerno, mentre la ditta esecutrice dei lavori è l'impresa “Ritonnaro Costruzioni srl”.

L'intera infrastruttura costerà quasi 13 milioni di euro, di cui 2 milioni e 500 mila euro saranno investiti a Montecorvino Rovella.

Questa la dichiarazione del Sindaco di Montecorvino Rovella, Egidio Rossomando:

“Ho fortemente voluto che questa opera, estremamente strategica per il Comprensorio e necessaria per il risanamento ambientale, partisse da Montecorvino Rovella. Mercoledì i lavori incominceranno da via Pace per poi proseguire nella frazione di San Martino e si concluderanno a Macchia nelle prossime settimane. Ringrazio la Regione Campania e in particolar modo il Governatore Vincenzo De Luca per il forte impegno profuso, e i tecnici della Provincia di Salerno per la loro determinazione a far decollare un progetto così importante. La serietà e la competenza a servizio della cittadinanza pagano sempre”.

S.B.