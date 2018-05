Capaccio: l'area fontana dedicata a Ciccio Cortese La cerimonia sabato due giugno

L´area fontana di via Fornilli, a Capaccio Scalo, sarà intitolata a Francesco Cortese, noto a tutti con il nomignolo “Ciccio”, reduce della Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia di intitolazione dell’area della fontana-lavatoio, recentemente ripulita e riqualificata dall’Amministrazione Palumbo, si terrà sabato 2 giugno alle 20.

«Abbiamo voluto fortemente recuperare quella zona, che era abbandonata da anni, riportando alla luce anche la fontana-lavatoio. – afferma la consigliera delegata al Decoro Urbano, Alfonsina Montechiaro – Abbiamo voluta intitolarla a un grande uomo, Ciccio Cortese, che tutti conoscevano e che abitava in una casetta in via Fornilli, di cui oggi resta solamente un rudere».

Francesco Cortese, per tutti “Ciccio”, era nato a Capaccio Paestum il 2 giugno 1916 e morì ad Agropoli il 5 aprile 1996. Ciccio Cortese era un reduce della Seconda Guerra Mondiale, aveva preso parte alla Campagna di Russia. Tornato a Capaccio Paestum, andò ad abitare in una casetta prospiciente l’area che gli sarà intitolata. Il suo volto con la barba e la sua bicicletta sono rimasti nel cuore di tantissime persone. “Ciccio”, infatti, che aveva un problema alle gambe a seguito di quanto patito nei campi di prigionia in Siberia, utilizzava la bicicletta come una sorta di “bastone” per camminare e non per pedalare.

