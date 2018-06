Amalfi, Città in fiore 2018, la contesa cortese Chi abbellirà meglio gli scorci dell'Antica Repubblica Marinara coi fiori? Aperto il bando

Si apre la “contesa cortese” a chi abbellirà meglio gli scorci dell'Antica Repubblica Marinara con fiori e piante, con il concorso “Amalfi, Città in fiore 2018”.

Il Comune di Amalfi coinvolge i cittadini, le associazioni, gli esercenti nella valorizzazione del patrimonio urbano, puntando sulla sensibilizzazione al rispetto ed all'amore per l'ambiente ed il paesaggio.

La consigliera che ha promosso l'iniziativa, Ilaria Cuomo delegata del sindaco Daniele Milano ad arredo urbano e verde pubblico, ecologia ed educazione ambientale, sottolinea: “ Amalfi è di per sé una città di estrema bellezza, ma abbiamo pensato che potrebbe diventare ancora più affascinante affidandola anche alla cura, all'estro ed alla passione dei cittadini, chiamati a rivestirla di fiori al di fuori degli spazi verdi comunali già esistenti. La nostra bella città è un patrimonio comune, curandola tutti assieme oltre che piantare fiori piantiamo i semi della collaborazione, dell'amore per il paese e della coscienza civica.”

Le iscrizioni ad “Amalfi, Città in fiore 2018” sono aperte fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2018. Le categorie per le quali si può partecipare sono cinque: balconi / davanzali di unità residenziali, attività commerciali, attività alberghiere, attività extra alberghiere (B&B e case vacanze), lidi balneari, che possono partecipare singolarmente, per condominio, in associazione o gruppo. La tenzone floreale sarà aperta dal 18 giugno al 30 settembre, con il termine ultimo per l'allestimento degli scorci fissato al 30 giugno. I partecipanti di ogni categoria che in questo lasso di tempo avranno dato vita allo spazio più interessante, adornando coi figli di Flora la già superba bellezza di Amalfi, vinceranno dei buoni acquisto.

I punti a disposizione sono 100, e saranno così ripartiti: da 0 a 30 punti per la qualità dei fiori utilizzati (rigorosamente vivi, no ai fiori di stoffa o plastica), da 0 a 20 punti per l'originalità della composizione, da 0 a 30 punti per fantasia e bellezza estetica, da 0 a 20 punti per l'armonia dei colori e dell'allestimento. La giuria sarà composta da architetti, fiorai, fotografi e giornalisti, che nel corso della durata della tenzone effettueranno dei sopralluoghi nelle aree iscritte al concorso. Il bando “Amalfi, Città in fiore 2018” è stato pubblicato sul portale web del Comune di Amalfi www.amalfi.gov.it ed è disponibile sia nella sezione notizie della home page http://www.amalfi.gov.it/notizie/concorso-amalfi-citta-in-fiore/ sia all'Albo Pretorio.

