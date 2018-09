Ufficio postale: scongiurata la chiusura Decisivo l'intervento dell'amministrazione comunale

Scongiurata la chiusura dell’ufficio postale di Ponte Barizzo. L’importante servizio per la comunità ha rischiato, infatti, l’interruzione definitiva.

Decisivo, al fine di evitare la chiusura, è stato l’intervento dell’amministrazione comunale che, attraverso il sindaco in prima persona, intuita la gravità della problematica, si è subito attivata, scrivendo a Poste Italiane, per evidenziare «l’importanza dell’ufficio postale di Ponte Barizzo, che da sempre si caratterizza per gli importanti carichi di lavoro» e allo stesso tempo per manifestare «la disponibilità dell’Amministrazione comunale a trovare una soluzione idonea al fine di mantenere in essere l'ufficio».

A breve, quindi, i contraenti si attiveranno per la formalizzazione del negozio giuridico.

«L’ufficio postale di Ponte Barizzo – evidenzia il sindaco, Franco Palumbo - è notoriamente importante, essendo un punto di riferimento per i cittadini perché posto in posizione baricentrica sul territorio di Capaccio Paestum. Grazie alle interlocuzioni avute con i dirigenti di Poste Italiane, siamo riusciti così ad evitare l’interruzione definitiva di un pubblico servizio per la nostra comunità. Questo risultato conferma un’attenzione sul territorio a 360 gradi, senza tralasciare alcun aspetto, per garantire i servizi necessari a tutti».

S.B.